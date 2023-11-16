WhiteBIT 5 лет: одна из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями отмечает пятилетие

19 ноября 2023 г. криптобиржа WhiteBIT празднует пятый день рождения успешной работы в индустрии и показывает пример того, как со стартапа стать одной из крупнейших криптобирж Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
С 35 до 425 миллионов во всем мире — так увеличилось количество верифицированных пользователей криптовалюты в период с 2018 по 2023 год.
В компании отмечают, что одна из главных причин такого роста — начало массового внедрения криптовалюты в сочетании со стремительным развитием специализированных платформ, предоставляющих качественные сервисы по взаимодействию с цифровыми активами. Криптобиржа WhiteBIT – одна из таких.
Чтобы отпраздновать пятую годовщину вместе со своим комьюнити, WhiteBIT проводит праздничные акции для действующих и новых пользователей. Ознакомиться с информацией об акциях можно на официальной платформе компании.
За 5 лет WhiteBIT удалось реализовать целый ряд продуктов и проектов, которые не только удовлетворяют потребности современного пользователя, но и подстраиваются под условия времени.
Так, в 2019 году появились первые торговые пары с гривной, а сейчас на бирже представлено 10 национальных валют и более 350 торговых пар. Кроме того, фиатный шлюз биржи позволяет выбирать среди множества методов пополнения и снятия национальных валют, в которые входят SEPA, Checkout, Payunicard и другие.
Также за 5 лет торговый инструментарий WhiteBIT значительно расширился и охватывает ряд продуктов, а именно:
Удобство и адаптивность интерфейса и принципа работы инструментов способствовали тому, что WhiteBIT входит в пятерку криптобирж-лидеров по трафику пользователей (более 13 миллионов по состоянию на ноябрь 2023 года).
Биржа успешно реализовала ряд экосистемных проектов, расширяющих спектр возможностей взаимодействия с криптовалютой:
Экосистема WhiteBIT:
Нельзя не упомянуть 2022 год, когда в начале полномасштабного вторжения в Украину WhiteBIT не только выстояли кризис как бизнес благодаря своим собственным резервам и прозрачной деятельности, но предоставили специальные инструменты и возможности для помощи украинцам.
"Уже пять лет мы на деле доказываем, что передовые технологии должны быть частью обыденной жизни не только технологической элиты, а каждого человека. Да, мы руководствуемся правилом — на внедрение того или иного проекта смотреть в первую очередь глазами будущих пользователей, чтобы достичь как можно лучшей реализации. По планам на будущее все достаточно просто — улучшать действующие продукты, модифицировать их согласно запросам пользователей и по тому же принципу создавать новые, революционные проекты и сервисы. Следующие полдесятка будут сопровождаться множеством новостей от нас", — комментирует основатель и СЕО WhiteBIT, Владимир Носов.
Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.
Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.
Также компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.
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