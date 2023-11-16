WhiteBIT 5 лет: одна из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями отмечает пятилетие

С 35 до 425 миллионов во всем мире — так увеличилось количество верифицированных пользователей криптовалюты в период с 2018 по 2023 год.

В компании отмечают, что одна из главных причин такого роста — начало массового внедрения криптовалюты в сочетании со стремительным развитием специализированных платформ, предоставляющих качественные сервисы по взаимодействию с цифровыми активами. Криптобиржа WhiteBIT – одна из таких.

Чтобы отпраздновать пятую годовщину вместе со своим комьюнити, WhiteBIT проводит праздничные акции для действующих и новых пользователей. Ознакомиться с информацией об акциях можно на официальной платформе компании.

За 5 лет WhiteBIT удалось реализовать целый ряд продуктов и проектов, которые не только удовлетворяют потребности современного пользователя, но и подстраиваются под условия времени.

Так, в 2019 году появились первые торговые пары с гривной, а сейчас на бирже представлено 10 национальных валют и более 350 торговых пар. Кроме того, фиатный шлюз биржи позволяет выбирать среди множества методов пополнения и снятия национальных валют, в которые входят SEPA, Checkout, Payunicard и другие.

Также за 5 лет торговый инструментарий WhiteBIT значительно расширился и охватывает ряд продуктов, а именно:

Спотовая торговля с использованием ордеров Market, Limit, Stop-Market, Stop-Limit, Multi-Limit.

Фьючерсная торговля с кредитным плечом до 100х.

Маржинальная торговля с кредитным плечом до 10х.

Удобный обмен крипто-крипто, фиат-крипто и наоборот, что позволяет обменивать любые активы, представленные на бирже, за несколько секунд.

Трейдинговые турниры нового формата, позволяющие трейдерам с разным опытом участвовать в турнирах, соответствующих их торговым навыкам.

Инструменты технического анализа графиков, интеграция с сервисами алгоритмической торговли, виджеты, ценовые оповещения и многие другие инструменты, которые намного облегчают жизнь трейдера.

Удобство и адаптивность интерфейса и принципа работы инструментов способствовали тому, что WhiteBIT входит в пятерку криптобирж-лидеров по трафику пользователей (более 13 миллионов по состоянию на ноябрь 2023 года).

Биржа успешно реализовала ряд экосистемных проектов, расширяющих спектр возможностей взаимодействия с криптовалютой:

WhiteBIT Earn — единственная система, позволяющая получить пассивный доход от долгосрочных инвестиций в цифровые активы.

WhiteBIT Launchpad — платформа, позволяющая пользователям первым узнавать о новых перспективных криптпроектах, голосовать за их листинг на бирже и участвовать в раннем этапе продажи активов этих проектов

Цифровые Gift-карты — подарочные карты для получения товаров в различных магазинах и сервисах, которые могут выгодно приобрести по криптовалюте пользователи биржи WhiteBIT

VIP-программа – особые условия для VIP-пользователей, которые предусматривают скидки до 100% на комиссию, приоритетная поддержка и персональный VIP-менеджер.

Удобный и многофункциональный API для простого и понятного использования инструментов платформы и сбережения времени.

WhiteBIT-коды – внутренний инструмент платформы, позволяющий осуществлять мгновенные и бесплатные переводы цифровых активов между кошельками на бирже WhiteBIT.

Программы для институциональных клиентов и маркет-мейкеров.

Реферальная программа – система, благодаря которой пользователи биржи могут приглашать других регистрироваться на WhiteBIT через реферальную ссылку. За это они получают до 50% торговой комиссии приглашенных.

AML-проверка — сервис проверки криптоадресов на причастность к незаконной деятельности, который способствует большей прозрачности операций и позволяет пользователям убедиться в "чистоте" средств, с которыми они работают.

За 5 лет компания собрала вокруг себя огромное коммьюнити активных пользователей со всего мира, которые разделяют главные ценности и видение компании и "задают уровень" новым идеям по распространению качественных блокчейн-технологий.

Экосистема WhiteBIT:

Биржевая монета WhiteBIT Coin (WBT), которая входит в рейтинг 100 криптовалют с высокой капитализацией согласно CoinGecko и предоставляет ряд преимуществ.

Блокчейн WB Network – блокчейн-сеть, построенная на алгоритме консенсуса Proof-of-Authority (PoA).

Whitepay – SaaS-компания, занимающаяся решениями для приема криптовалютных платежей и благотворительности. С помощью POS-терминалов и платформы оффлайн-магазины и онлайн-бизнес могут принимать платежи и пожертвования в криптовалюте.

WhiteSwap – децентрализованная биржа с большим выбором инструментов для упорных пользователей криптовалют.

white.market - P2P-платформа для торговли скинами CS2.

WhiteEX – физические карточки, с помощью которых можно пополнить баланс на бирже WhiteBIT. Они доступны в разных номиналах и активируются в течение 5 минут.

Экосистема WB Soul — наработка в рамках WB Network, позволяющая воспроизводить цифровое лицо пользователя в блокчейне и характеризовать его в соответствии с учетной записью на бирже WhiteBIT.

Нельзя не упомянуть 2022 год, когда в начале полномасштабного вторжения в Украину WhiteBIT не только выстояли кризис как бизнес благодаря своим собственным резервам и прозрачной деятельности, но предоставили специальные инструменты и возможности для помощи украинцам.

"Уже пять лет мы на деле доказываем, что передовые технологии должны быть частью обыденной жизни не только технологической элиты, а каждого человека. Да, мы руководствуемся правилом — на внедрение того или иного проекта смотреть в первую очередь глазами будущих пользователей, чтобы достичь как можно лучшей реализации. По планам на будущее все достаточно просто — улучшать действующие продукты, модифицировать их согласно запросам пользователей и по тому же принципу создавать новые, революционные проекты и сервисы. Следующие полдесятка будут сопровождаться множеством новостей от нас", — комментирует основатель и СЕО WhiteBIT, Владимир Носов.

Напомним, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют.

Вместе с Министерством цифровой трансформации компания создала "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT.