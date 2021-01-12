В WhatsApp заверяют, что не могут просматривать личные переписки пользователей

WhatsApp и владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки. Мессенджер изменил политику конфиденциальности

Об этом написал глава мессенджера Уилл Кэткарт в Twitter.



Он подчеркнул, что последнюю неделю наблюдал за дискуссиями по поводу безопасности данных в WhatsApp.

"Благодаря сквозному шифрованию мы не можем видеть ваши личные переписки или звонки, как и Facebook. Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире", - заверил глава WhatsApp.

По словам Кэткарта, обновление политики конфиденциальности связано с большей прозрачностью. В компании хотят лучше объяснить пользователям взаимодействие людей и коммерческих аккаунтов. Он отметил, что ежедневно коло 175 млн человек пользуются бизнес-аккаунтами WhatsApp.

Напомним, ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp будет передавать персональные данные своих пользователей материнской компании Facebook. Пользователи должны согласиться на новое соглашение пользователя до 8 февраля.

Как писало РБК-Украина, в Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является материнской компанией.