ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

WhatsApp запускает функцию групповых вызовов

Новина українською →
США , Понедельник 19 июля 2021 19:45
WhatsApp запускает функцию групповых вызовов Фото: WhatsApp запускает функцию групповых звонков (facebook.com/WhatsApp)
Автор: Сергей Пышкин

WhatsApp, который сегодня принадлежит компании Марка Цукерберга Facebook, объявил о новом обновлении приложения. Теперь в мессенджере появилась функция групповых звонков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Марка Цукерберга.

"Запускаю групповые звонки в WhatsApp сегодня. Теперь, если вы добавлены в групповой звонок или если вы его пропустили, вы можете присоединиться в любое время", - отметил основатель Facebook.

Стоит отметить, что в групповом видеозвонке имеют возможность участвовать до восьми пользователей приложения. Когда к вам поступает оповещение, на экране отображается список участников конференции, где первый контакт - имя человека, который добавил вас к звонку

Среди особенностей видеозвонка можно отметить:

  • Качество звонка будет зависеть от пользователя с самой слабой скоростью сети;
  • Во время конференции каждый сможет включить или выключить камеру;
  • Во время звонка невозможно удалить участника конференции. Чтобы выйти из звонка, пользователю приложения придется самостоятельно положить трубку;
  • Функция групповых вызовов доступна только для пользователей Android с обновлением 4.1 и выше.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Марк Цукерберг Facebook
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше