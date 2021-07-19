WhatsApp запускає функцію групових дзвінків

WhatsApp, який сьогодні належить компанії Марка Цукерберга Facebook, оголосив про нове оновлення додатку. Відтепер у месенджері з’явилась функція групових дзвінків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга .

"Запускаю групові дзвінки в WhatsApp сьогодні. Тепер, якщо ви додані в груповий дзвінок або якщо ви його пропустили, ви можете приєднатися в будь-який час", - відзначив засновник Facebook.

Варто відзначити, що у груповому відеодзвінку мають можливість брати участь до восьми користувачів додатку. Коли до вас надходить оповіщення, на екрані відображається список учасників конференції, де перший контакт - ім’я людини, яка додала вас до дзвінка

Серед особливостей відеодзвінка можна відзначити: