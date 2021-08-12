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В WhatsApp появилась новая полезная функция

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США , Четверг 12 августа 2021 19:24
В WhatsApp появилась новая полезная функция Фото: в WhatsApp появилась новая полезная функция (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

WhatsApp вводит полезное обновление. Новая функция позволит пользователям мессенджера пересылать данные чатов с Android на iOS и наоборот.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSM Arena.

Известно, что первыми смартфонами, которые получат обновление станут Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.

Уже через некоторое время функция станет доступной для всех пользователей смартфонов Samsung, которые используют операционную систему Android 10 и выше. Также обновление станет доступным на технике компании Apple и на устройствах, которые работают на ОС компании Google.

Заметим, что передача данных чатов между устройствами сегодня происходит только с помощью их соединения кабелем.

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