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У WhatsApp з'явилась нова корисна функція

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США , Четвер 12 серпня 2021 19:24
У WhatsApp з'явилась нова корисна функція Фото: у WhatsApp з'явилась нова корисна функція (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

WhatsApp запроваджує корисне оновлення. Нова функція дозволятиме користувачам месенджеру пересилати дані чатів з Android на iOS й навпаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на GSM Arena.

Відомо, що першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.

Вже через деякий час функція стане доступною для усіх користувачів смартфонів Samsung, які використовують операційну систему Android 10 та вище. Також оновлення стане доступним на техніці компанії Apple й на пристроях, що працюють на ОС компанії Google.

Зауважимо, що передача даних чатів між пристроями сьогодні відбувається лише за допомогою їх з'єднання кабелем.

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