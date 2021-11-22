ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 18:12
WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа Фото: WhatsApp переписал политику конфиденциальности после многомиллионного штрафа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджеру WhatsApp пришлось переписать собственную политику конфиденциальности для пользователей из Европы. Она стала более детально прописанной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Политику конфиденциальности пришлось обновить после того как ирландский регулятор выписал штраф компании на сумму 225 млн евро.

Отныне в политике подробнее прописано то, как именно WhatsApp собирает и использует данные пользователей и когда они удаляются. В то же время компания расписала правовые основы обработки информации.

В ближайшее время пользователи мессенджера из ЕС и Великобритании получат уведомления об обновлении конфиденциальности.

"Это обновление не меняет способ работы нашего сервиса, включая то, как мы обрабатываем, используем или делимся данными с кем-либо, в том числе и с нашей материнской компанией Meta", – отметили в WhatsApp.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Ирландия
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ