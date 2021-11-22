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WhatsApp переписав політику конфіденційності після багатомільйонного штрафу

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Понеділок 22 листопада 2021 18:12
WhatsApp переписав політику конфіденційності після багатомільйонного штрафу Фото: WhatsApp переписав політику конфіденційності після багатомільйонного штрафу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Месенджеру WhatsApp довелося переписати власну політику конфіденційності для користувачів з Європи. Вона стала більш детально прописаною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Політику конфіденційності довелося оновити після того як ірландський регулятор виписав штраф компанії на суму 225 млн євро.

Відтепер в політиці детальніше прописано те, як саме WhatsApp збирає й використовує дані користувачів та коли вони видаляються. Водночас компанія розписала правові основи обробки інформації.

Найближчим часом користувачі месенджеру з ЄС та Великобританії отримають сповіщення щодо оновлення конфіденційності.

"Це оновлення не змінює спосіб роботи нашого сервісу, включно з тим, як ми обробляємо, використовуємо або ділимося даними з будь-ким, зокрема і з нашою материнською компанією Meta", – зазначили у WhatsApp.

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