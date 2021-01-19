ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

WhatsApp отложил передачу Facebook персональных данных пользователей

Автор: Даша Харченко

Мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, предусматривающего передачу личных данных в материнскую компанию Facebook. Ранее стало известно, что пользователи должны были согласиться на новую сделку пользователя до 8 февраля.

Об этом сообщает Financial Times.

Пользователям необходимо будет подписать новое соглашение, однако новая политика конфиденциальности начнет действовать только с середины мая.

Представители мессенджера отметили, что решение было принято из-за "дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp".

Самые читаемые новости

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp будет передавать персональные данные своих пользователей материнской компании Facebook.

Как писало РБК-Украина, в Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является материнской компанией.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины FacebookWhatsApp