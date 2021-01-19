WhatsApp отложил передачу Facebook персональных данных пользователей

Фото: WhatsApp (pexels)

Мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, предусматривающего передачу личных данных в материнскую компанию Facebook. Ранее стало известно, что пользователи должны были согласиться на новую сделку пользователя до 8 февраля.

Об этом сообщает Financial Times.

Пользователям необходимо будет подписать новое соглашение, однако новая политика конфиденциальности начнет действовать только с середины мая.

Представители мессенджера отметили, что решение было принято из-за "дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp".

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp будет передавать персональные данные своих пользователей материнской компании Facebook.

Как писало РБК-Украина, в Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является материнской компанией.