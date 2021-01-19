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WhatsApp відклав передачу Facebook персональних даних користувачів

Вівторок 19 січня 2021 06:15
WhatsApp відклав передачу Facebook персональних даних користувачів
Фото: WhatsApp (pexels)
Автор: Даша Харченко

Месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення користувацької угоди, яка передбачає передачу особистих даних до материнської компанії Facebook. Раніше стало відомо, що користувачі повинні були погодитися на нову угоду користувача до 8 лютого.

Про це повідомляє Financial Times.

Користувачам необхідно буде підписати нову угоду, однак нова політика конфіденційності почне діяти лише з середини травня.

Представники месенджера зазначили, що рішення було прийнято через "дезінформацію про те, як працює приватність і безпека в WhatsApp".

Раніше стало відомо, що месенджер WhatsApp буде передавати персональні дані своїх користувачів материнської компанії Facebook.

Як писало РБК-Україна, в Німеччині раніше звинуватили месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією.

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