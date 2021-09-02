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Whatsapp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных

Автор: Валерия Полищук

Компанию WhatsApp, которая принадлежит Facebook, оштрафовали на 225 млн евро за непрозрачность в обращении с личной информацией. Это первый штраф в рамках усиленного законодательства Европейского союза о защите данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ирландская комиссия по защите данных обнаружила нарушения в том, как WhatsApp обрабатывает данные пользователей, а также как происходит обмен данными между WhatsApp и другими компаниями Facebook.

Ведомство заявило, что в дополнение к штрафу обяжет мессенджер привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами ЕС.

При этом в Whatsaap заявили, что будут обжаловать решение комиссии.

"Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы предоставили людям в 2018 году, а штрафные санкции совершенно непропорциональны. Мы будем обжаловать это решение", - заявил представитель компании.

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