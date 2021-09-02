Whatsapp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил ЄС щодо захисту даних

Ірландська комісія з захисту даних виявила порушення в тому, як WhatsApp обробляє дані користувачів, а також як відбувається обмін даними між WhatsApp та іншими Компаніями Facebook.

Відомство заявило, що на додаток до штрафу зобов'яже месенджер привести Угоду користувача у відповідність з правилами ЄС.

При цьому в Whatsaap заявили, що будуть оскаржувати рішення комісії.

"Ми не згодні з сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям в 2018 році, а штрафні санкції абсолютно непропорційні. Ми будемо оскаржувати це рішення", - заявив представник компанії.