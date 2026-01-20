UA

WhatsApp готує велике оновлення месенджера: що зміниться зовсім скоро

У WhatsApp Web додадуть групові відеодзвінки та аудіодзвінки (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Одне з найбільш очікуваних оновлень для WhatsApp нарешті наближається до релізу. Йдеться про підтримку групових голосових і відеодзвінків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WABetaInfo.

Що з'явиться в новій версії

Meta працює над впровадженням цієї функції у веб-клієнт WhatsApp. Оновлення перебуває на етапі розробки і поки недоступне для загального тестування.

Після запуску користувачі зможуть підключатися до групових дзвінків через браузер, "незалежно від пристрою", яким вони користуються. Таким чином веб-версія отримає функціональність, яку можна порівняти з мобільним і комп'ютерним додатками. Це особливо актуально для робочих і загальнодоступних ПК, де встановлення ПЗ буває обмежене.

Веб-версія WhatsApp отримала підтримку групових голосових і відеодзвінків (фото: WABetaInfo)

Повідомляється, що WhatsApp тестує розширену підтримку дзвінків усередині груп, а також розглядає можливість збільшення ліміту учасників до 32 осіб. На старті обмеження може бути нижчим - 8 або 16 учасників.

Крім того, команда розробляє додаткові інструменти для дзвінків у веб-версії: сповіщення про вхідні дзвінки, посилання для підключення і функцію планування дзвінків із назвою та описом. Ці можливості з'являться пізніше, після завершення розробки.

Раніше ми розповідали, що WhatsApp повернув одну з перших і улюблених функцій "Про себе".

Також стало відомо, що WhatsApp запускає новий режим захисту користувачів, який має підвищити безпеку месенджера.

