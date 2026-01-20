WhatsApp готує велике оновлення месенджера: що зміниться зовсім скоро

Що з'явиться в новій версії

Meta працює над впровадженням цієї функції у веб-клієнт WhatsApp. Оновлення перебуває на етапі розробки і поки недоступне для загального тестування.

Після запуску користувачі зможуть підключатися до групових дзвінків через браузер, "незалежно від пристрою", яким вони користуються. Таким чином веб-версія отримає функціональність, яку можна порівняти з мобільним і комп'ютерним додатками. Це особливо актуально для робочих і загальнодоступних ПК, де встановлення ПЗ буває обмежене.

Веб-версія WhatsApp отримала підтримку групових голосових і відеодзвінків (фото: WABetaInfo)

Повідомляється, що WhatsApp тестує розширену підтримку дзвінків усередині груп, а також розглядає можливість збільшення ліміту учасників до 32 осіб. На старті обмеження може бути нижчим - 8 або 16 учасників.

Крім того, команда розробляє додаткові інструменти для дзвінків у веб-версії: сповіщення про вхідні дзвінки, посилання для підключення і функцію планування дзвінків із назвою та описом. Ці можливості з'являться пізніше, після завершення розробки.