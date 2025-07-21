WhatsApp більше не буде "рідним" на Windows: що це означає для користувачів

Деталі оновлення

По суті, WhatsApp для Windows переходить з нативного додатка на основі WinUI до веб-версії, загорнутої в WebView2 від Microsoft Edge. Це означає, що інтерфейс став іншим, змінився спосіб роботи повідомлень, а меню налаштувань стало значно спрощеним.

Бета-версія також включає нові функції - канали WhatsApp і розширені можливості для статусів і спільнот.

Використання WebView2 дає змогу Meta спростити підтримку, зберігаючи єдину кодову базу замість розробки та підтримки нативного застосунку для Windows.

Остання бета-версія WhatsApp для Windows показує, що грядуть серйозні зміни (фото: Neowin)

Однак для активних користувачів це може стати розчаруванням: веб-додаток матиме менш органічний вигляд у Windows 11 і споживатиме більше оперативної пам'яті, ніж нативний клієнт.

Іронія в тому, що сам WhatsApp підкреслює, що нативні версії додатків для Windows і Mac "забезпечують підвищену продуктивність і надійність, більше можливостей для спільної роботи і функції для підвищення продуктивності".

Перехід на веб-версію викликав критику користувачів: на Reddit з'явилися скарги на витоки пам'яті та інші проблеми. Незважаючи на це, Meta продовжує розширювати можливості WhatsApp, додаючи нові функції, але з ризиком погіршення користувальницького досвіду і збільшеним споживанням ресурсів системи.