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Westinghouse сприятиме будівництву нових атомних блоків в Україні

Фото: Westinghouse сприятиме будівництву нових атомних блоків в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Westinghouse заявила про свою готовність підтримати розвиток атомної енергетики в Україні та сприяти будівництву нових енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що використання сучасних технологій Westinghouse допоможе Україні зміцнити свою енергетичну незалежність і інтегруватися в глобальний енергетичний ринок.

"Ми цінуємо наше багаторічне партнерство з Енергоатомом. Вважаємо, що успішна реалізація спільних проєктів у короткостроковій перспективі стане важливим кроком для забезпечення сталого розвитку енергетичного сектору України", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, наразі Україна очікує на прийняття парламентом законопроєкту про добудову блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Це додасть енергосистемі країни додаткові 2 гігавати потужності та дозволить компенсувати дефіцит електроенергії, що виник через втрату потужностей Запорізької АЕС. Завдяки цьому проєкту можна буде зберегти стабільність енергосистеми та забезпечити достатню кількість електроенергії для населення та промисловості. Раніше добудову енергоблоків вже підтримало МАГАТЕ. 

Згідно з опитуванням соціологічної служби "Рейтинг", майже 80% українців схвалюють добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

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WestinghouseАЕС