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Westinghouse будет способствовать строительству новых атомных блоков в Украине

Фото: Westinghouse будет способствовать строительству новых атомных блоков в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания Westinghouse заявила о готовности поддержать развитие атомной энергетики в Украине и способствовать строительству новых энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Использование современных технологий Westinghouse поможет Украине укрепить свою энергетическую независимость и интегрироваться в глобальный энергетический рынок.

"Мы ценим наше многолетнее партнерство с Энергоатомом. Считаем, что успешная реализация совместных проектов в краткосрочной перспективе станет важным шагом для обеспечения стабильного развития энергетического сектора Украины", - говорится в заявлении компании.

Напомним, сейчас Украина ожидает принятия парламентом законопроекта о достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Это придаст энергосистеме страны дополнительные 2 гигаватты мощности и позволит компенсировать дефицит электроэнергии, возникший из-за потери мощностей Запорожской АЭС. Благодаря этому проекту можно сохранить стабильность энергосистемы и обеспечить достаточное количество электроэнергии для населения и промышленности. Ранее достройку энергоблоков уже поддержало МАГАТЭ.

Согласно опросу социологической службы "Рейтинг", около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

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WestinghouseАЭС