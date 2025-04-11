Welcome to Bespoke AI. Samsung презентувала майбутнє "розумного дому"

AI як серце дому

Інтеграція штучного інтелекту у побутову техніку вже не футуризм, а повсякденна зручність. Сьогодні він — в помічниках, які дбають про чистоту, економію електроенергії та ваш час. Під час Welcome to Bespoke AI, в Samsung також наголосили: інтелектуальні функції — не просто маркетинг. Це реальна допомога в економії енергії, часу та зусиль.

У своїй презентації компанія зробила акцент на екосистемному підході: нові пристрої не просто окремі прилади, а частина єдиного AI-дому, де холодильник, пилосос, пральна машина чи кондиціонер працюють узгоджено, підлаштовуючись під стиль життя користувача.

У центрі ж цієї системи — смартфон із застосунком SmartThings, який перетворює ваш дім на дійсно інтелектуальний простір.

Холодильник, який знає, коли ви голодні

Флагманська модель холодильника з лінійки Samsung Side-by-Side створена не просто для зберігання продуктів. Вона вміє більше, ніж здається на перший погляд.

Автоматичне відкривання дверцят — легкий дотик, і дверцята відкриваються без зусиль. Зручно, коли руки зайняті.

Metal Cooling — металева задня стінка стабілізує температуру навіть після частого відкривання.

SmartThings з AI Energy Mode — холодильник "вивчає" звички користувача й оптимізує споживання енергії, що дозволяє зекономити до 10% електроенергії.

Інтеграція з додатком SmartThings Food — віртуальний інвентар продуктів, рецепти з наявних інгредієнтів, список покупок.

І, звісно ж, дизайн. Лаконічний, без виступаючих ручок, ідеально вписується у сучасні інтер’єри і підходить навіть до найвибагливіших смаків.

Пилосос, який сам вирішує, як краще прибрати

Якщо холодильник — це "мозок" кухні, то новий пилосос Bespoke AI Jet Ultra — її "м’язи", здатні працювати без перерви до 160 хвилин.

Це — найпотужніший вертикальний бездротовий пилосос (400 Вт) з покращеним режимом AI Cleaning 2.0, що самостійно адаптується до типу покриття. Пилосос розпізнає, де плитка, де килим, а де підлога з паркету — і змінює потужність всмоктування відповідно до ситуації.

Серед фішок:

Станція автоматичного очищення "Все в одному" — гігієнічно та безконтактно очищує контейнер і заряджає пилосос.

Два акумулятори в комплекті — до 160 хвилин прибирання без перерви.

Щітка Active Dual Brush з LED-підсвічуванням — для максимального збору пилу та шерсті домашніх тварин.

Slim LED Brush+ для очищення під меблями, де зазвичай осідає найбільше бруду.

Pet+ турбощітка — спеціально для власників котів і собак.

Телескопічна трубка з трьома рівнями регулювання — комфорт навіть у складнодоступних місцях.

Новий робот-пилосос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, зробить прибирання простішим і зручнішим, ніж будь-коли. Він здатен не лише долати пороги, але й має функцію розпізнавання об’єктів з AI для складних умов, що розрізняє перешкоди розміром до 1 см, і може підніматися на висоту до 4,5 см, та навіть розпізнає прозорі рідини для кращого результату прибирання. А коли він натрапляє на кути або стіни, щітка висувається, щоби прибирати місця, з якими звичайним роботам-пилососам буває важко впоратися.

Також Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra має ще більш покращену безпеку завдяки вдосконаленій технології Knox, інтегрованій у ШІ пристрій, що забезпечує захист від зовнішніх загроз.

AI-техніка для людей, які знають ціну часу

Цільова аудиторія новинок — активні, сучасні люди, які хочуть отримувати максимум за мінімум зусиль. Це ті, хто цінує інтер'єрний стиль, любить інновації, дбає про здоров'я та прагне, щоб дім не тільки був красивим, а ще й "розумним".

На Welcome to Bespoke AI особливо підкреслювали: і холодильник, і пилосос легко інтегруються в екосистему SmartThings, тому керувати ними можна з телефона навіть із пляжу на відпочинку.

Офіційні продажі холодильників Samsung Side-by-Side та пилососу Bespoke AI Jet Ultra зі станцією автоматичного очищення в Україні стартують у квітні, а зараз триває передзамовлення в офіційному інтернет-магазині Samsung