Welcome to Bespoke AI. Samsung презентовала будущее "умного дома"

AI как сердце дома

Интеграция искусственного интеллекта в бытовую технику уже не футуризм, а повседневное удобство. Сегодня он — в помощниках, которые заботятся о чистоте, экономии электроэнергии и вашем времени. Во время Welcome to Bespoke AI, в Samsung также отметили: интеллектуальные функции — не просто маркетинг. Это реальная помощь в экономии энергии, времени и усилий.

В своей презентации компания сделала акцент на экосистемном подходе: новые устройства не просто отдельные приборы, а часть единого AI-дома, где холодильник, пылесос, стиральная машина или кондиционер работают согласованно, подстраиваясь под стиль жизни пользователя.

В центре этой системы — смартфон с приложением SmartThings, который превращает ваш дом в действительно интеллектуальное пространство.

Холодильник, который знает, когда вы голодны

Флагманская модель холодильника из линейки Samsung Side-by-Side создана не просто для хранения продуктов. Она умеет больше, чем кажется на первый взгляд.

Автоматическое открывание дверцы — легкое прикосновение, и дверца открывается без усилий. Удобно, когда руки заняты.

Metal Cooling — металлическая задняя стенка стабилизирует температуру даже после частого открывания.

SmartThings с AI Energy Mode — холодильник "изучает" привычки пользователя и оптимизирует потребление энергии, что позволяет сэкономить до 10% электроэнергии.

Интеграция с приложением SmartThings Food — виртуальный инвентарь продуктов, рецепты из имеющихся ингредиентов, список покупок.

И, конечно же, дизайн. Лаконичный, без выступающих ручек, идеально вписывается в современные интерьеры и подходит даже к самым требовательным вкусам.

Пылесос, который сам решает, как лучше убрать

Если холодильник — "мозг" кухни, то новый пылесос Bespoke AI Jet Ultra - ее "мышцы", способные работать без перерыва до 160 минут.

Это — самый мощный вертикальный беспроводной пылесос (400 Вт) с улучшенным режимом AI Cleaning 2.0, самостоятельно адаптирующимся к типу покрытия. Пылесос распознает, где плитка, где ковер, а где пол из паркета — и меняет мощность всасывания в соответствии с ситуацией.

Среди фишек:

Станция автоматической очистки "Все в одном" — гигиенично и бесконтактно очищает контейнер и заряжает пылесос.

Два аккумулятора в комплекте — до 160 минут уборки без перерыва.

Щетка Active Dual Brush с LED-подсветкой — для максимального сбора пыли и шерсти домашних животных.

Slim LED Brush+ для очистки под мебелью, где обычно оседает больше всего грязи.

Pet+ турбощетка — специально для владельцев кошек и собак.

Телескопическая трубка с тремя уровнями регулировки — комфорт даже в сложнодоступных местах.

Новый робот-пылесос Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, сделает уборку проще и удобнее, чем когда-либо. Он способен не только преодолевать пороги, но и имеет функцию распознавания объектов с AI для сложных условий, различает препятствия размером до 1 см, и может подниматься на высоту до 4,5 см, и даже распознает прозрачные жидкости для лучшего результата уборки. А когда он наталкивается на углы или стены, щетка выдвигается, чтобы убирать места, с которыми обычным роботам-пылесосам бывает трудно справиться.

Также Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra имеет еще более улучшенную безопасность благодаря усовершенствованной технологии Knox, интегрированной в ИИ устройство, что обеспечивает защиту от внешних угроз.

AI-техника для людей, которые знают цену времени

Целевая аудитория новинок — активные, современные люди, которые хотят получать максимум за минимум усилий. Это те, кто ценит интерьерный стиль, любит инновации, заботится о здоровье и хочет, чтобы дом не только был красивым, но и "умным".

На Welcome to Bespoke AI особо подчеркивали: и холодильник, и пылесос легко интегрируются в экосистему SmartThings, поэтому управлять ими можно с телефона даже с пляжа на отдыхе.

Официальные продажи холодильников Samsung Side-by-Side и пылесоса Bespoke AI Jet Ultra со станцией автоматической очистки в Украине стартуют в апреле, а сейчас идет предзаказ в официальном интернет-магазине Samsung