WBO дала Усику и Джойсу две недели на организацию боя

WBO дала промоутерам украинца Александра Усика и британца Джо Джойса 15 дней на заключение договора на бой за звание временного чемпиона организации в супертяжелом весе. Сам поединок должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на информацию промоутерской компании Matchroom Boxing.

В случае, если стороны не сумеют договориться, то состоятся промоутерские торги.

Также отмечается, что промоутеры Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа получили постановление о том, что победитель боя должен в течение 180 дней провести поединок с победителем боя Усик - Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.

Кроме того, указано, что бой между Фьюри и Джошуа должен состояться летом 2021 года, и если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить временного чемпиона организации до полноценного, и обязать действующего обладателя титула Энтони Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.

Напомним, ранее сообщалось, что бой между обязательным претендентом и вторым номером рейтинга за временный титул WBO в супертяжах запланирован на апрель.