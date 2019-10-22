WBC вручила тренеру Ломаченко специальный пояс

Всемирный боксерский совет (WBC) на 57 конгрессе, который проходил в мексиканском Канкуне, наградил украинского тренера Анатолия Ломаченко специальным поясом за вклад развитие бокса. Об этом сообщается на сайте организации.

Награду специалист получил из рук чемпиона мира WBA, WBO, WBC, своего сына Василия Ломаченко, а также своего воспитанника Александра Усика.

Стоит отметить, что в феврале следующего года на Миланском кинофестивале спортивных фильмов будет представлен документальный фильм под названием "Папаченко", посвященный Анатолию Ломаченко.

Ранее Усик и Ломаченко в Филадельфии посетили объединительный бой Александра Гвоздика, который потерпел первое поражение и потерял титул WBC.

Сам Усик 12 октября провел свой первый поединок в супертяжелом дивизионе, одолев техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна. Александр стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Ломаченко предыдущий бой провел 31 августа, победив решением судей британца Люка Кэмпбелла. Василий добавил к своим поясам WBA и WBO титул по версии WBC.