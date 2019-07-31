WBC временно лишил британского супертяжеловеса чемпионского титула

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил о том, что может лишить Диллиана Уайта временного чемпионского титула в супертяжелом весе и статуса обязательного претендента из-за положительного теста на допинг. Об этом говорится в сообщении организации.

Решение принято пока условно. Уайт и его команда были уведомлены о нем и о возможности представить свои аргументы на заседании специально созданной следственной комиссии, которое состоится в ближайшее время.

По результатам рассмотрения представленных документов и показаний будет принято окончательное решение.

Согласно опубликованной британскими СМИ информации, в анализах 31-летнего Уайта еще за три дня до поединка против 32-летнего колумбийца Оскара Риваса были обнаружены метаболиты запрещенного препарата дианабола.

Напомним, команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руиса-младшего и Джошуа определились возможными датами проведения реванша.