WBC відмовилася призначити "бій за Британію" між Ф'юрі та Джошуа: відома причина
На наміри організувати титульний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відреагували у Всесвітній боксерській раді (WBC), титулом якої досі володіє "Циганський Король".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Поєдинок чемпіона WBC та колишнього володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO опинився під загрозою. Президент боксерської організації Маурісіо Сулейман у захваті від ідеї "бою за Британії", але наразі не бачить передумов до нього.
"WBC не може призначити такий бій. Він суперечитиме правилам і права чемпіона Ф'юрі. Але Ф'юрі проти Джошуа завжди буде цікавим поєдинком, особливо для Великої Британії. Не маю сумнівів, Ф'юрі – найкращий важковаговик сучасноті та перебуває в розквіті сил", – заявив функціонер.
Сулейман нагадав, що "Циганський Король" навесні провів обов'язковий захист пояса WBC. У листопаді ж Усесвітня боксерська рада визначить нових претендентів у всіх категоріях на конференції в Акапулько.
Напередодні Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій за титул WBC. Колишній володар чотирьох чемпіонських поясів готовий вийти в ринг проти ексцентричного співвітчизника в грудні.
Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.
До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.
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