ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

WBC відмовилася призначити "бій за Британію" між Ф'юрі та Джошуа: відома причина

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 16:27
WBC відмовилася призначити "бій за Британію" між Ф'юрі та Джошуа: відома причина Фото: Епатажний Тайсон Ф'юрі в звичному образі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На наміри організувати титульний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відреагували у Всесвітній боксерській раді (WBC), титулом якої досі володіє "Циганський Король".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Поєдинок чемпіона WBC та колишнього володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO опинився під загрозою. Президент боксерської організації Маурісіо Сулейман у захваті від ідеї "бою за Британії", але наразі не бачить передумов до нього.

"WBC не може призначити такий бій. Він суперечитиме правилам і права чемпіона Ф'юрі. Але Ф'юрі проти Джошуа завжди буде цікавим поєдинком, особливо для Великої Британії. Не маю сумнівів, Ф'юрі – найкращий важковаговик сучасноті та перебуває в розквіті сил", – заявив функціонер.

Сулейман нагадав, що "Циганський Король" навесні провів обов'язковий захист пояса WBC. У листопаді ж Усесвітня боксерська рада визначить нових претендентів у всіх категоріях на конференції в Акапулько.

Напередодні Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій за титул WBC. Колишній володар чотирьох чемпіонських поясів готовий вийти в ринг проти ексцентричного співвітчизника в грудні.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО