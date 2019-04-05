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WBA уточнила роль Владимира Кличко в организации

Новости » Спорт    05.04.2019 - 11:55
WBA уточнила роль Владимира Кличко в организации
Фото: Владимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Организация назвала украинца другом

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса назначил новый совет на прошлой неделе. Однако, как сообщает fightnews.com, возникла путаница относительно роли Владимира Кличко в организаии. 

WBA уточняет, что Кличко очень хороший друг, но он не является директором и сотрудником организации.

"Кличко является одним из самых символичных чемпионов WBA, и организация очень гордится им. Владимир работал рука об руку с президентом Мендосой в различных проектах по расширению и обучению, чтобы сделать бокс лучшим видом спорта", - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в сообщении на сайте WBA о назначении советников Мендосы действительно было указано имя Владимира Кличко, однако сейчас эта информация удалена. В частности, на Facebook-странице World Boxing Association Oceania до сих пор есть первоначальное сообщение.

WBA уточнила роль Владимира Кличко в организации

WBA уточнила роль Владимира Кличко в организации

Скрин со страницы

В последнее время в спортивных СМИ все чаще появляется информация о возможном возвращении украинца в ринг. Ранее сообщалось, что Владимир Кличко провел переговоры о возможности провести три заключительных боя.

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