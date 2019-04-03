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Владимир Кличко стал советником президента WBA

Новости » Спорт    03.04.2019 - 17:15
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Фото: Владимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Украинец стал консультантом Жилберто Мендосы

Украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко стал советником президента Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендосы. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Владимир будет техническим консультантом руководителя WBA. Кроме Кличко советниками Мендосы стали Оливер Гомес - главный юрисконсульт, Франциско Пина  - финансист, Джозеф Эстуаник - ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, который будет юридическим советником.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Кличко провел переговоры о возможности провести три заключительных боя.

Последний раз Владимир выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа. Позже Кличко признался, что от повторного боя его отделяли считанные секунды.

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