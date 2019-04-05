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WBA уточнила роль Володимира Кличка в організації

Новини » Спорт    05.04.2019 - 11:55
WBA уточнила роль Володимира Кличка в організації
Фото: Володимир Кличко (facebook.com/KlitschkoOfficial)

Організація назвала українця другом

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жілберто Мендоса призначив нову раду минулого тижня. Однак, як повідомляє fightnews.com, виникла плутанина щодо ролі Володимира Кличка в організаії.

WBA уточнює, що Кличко дуже хороший друг, але він не є директором і співробітником організації.

"Кличко є одним з найбільш символічних чемпіонів WBA, і організація дуже пишається ним. Володимир працював пліч-о-пліч з президентом Мендосою у різних проектах по розширенню і навчання, щоб зробити бокс кращим видом спорту", - наголошується в повідомленні.

Варто зазначити, що в повідомленні на сайті WBA про призначення радників Мендоси дійсно було вказано ім'я Володимира Кличка, однак зараз ця інформація видалена. Зокрема, на Facebook-сторінці World Boxing Association Oceania і досі є початкове повідомлення.

WBA уточнила роль Володимира Кличка в організації

WBA уточнила роль Володимира Кличка в організації

Скрин зі стрінки

Останнім часом у спортивних ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливе повернення українця в ринг. Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко провів переговори про можливість проведення трьох заключних боїв.

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