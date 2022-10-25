Washington Post назвала ім'я незадоволеного ходом війни з оточення Путіна

Довіреною особою, яка нещодавно повідомила президенту Росії Володимиру Путіна про те, як його військові ведуть війну в Україні, був Євген Пригожин, засновник групи російських найманців, яка відіграє вирішальну роль для Москви на полі бою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Критика Пригожина перегукується з тим, що він публічно говорив протягом кількох тижнів, повідомили офіційні особи у Вашингтоні, кажучи анонімно під час обговорення конфіденційної розвідувальної інформації.

Як зазначає видання, Пригожин почував себе комфортно, ділячись таким різким докором на адресу російських військових із Путіним у приватній обстановці, що показує його зростаючий вплив у міру того, як війна Москви дає збої.

Заява Пригожина також підкреслює хитке становище формального керівництва російського військового відомства, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат.