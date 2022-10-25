Washington Post назвала имя недовольного ходом войны из окружения Путина

Доверенным лицом, которое недавно сообщило президенту России Владимиру Путину о том, как его военные ведут войну в Украине, был Евгений Пригожин, основатель группы российских наемников, которая играет решающую роль для Москвы на поле боя в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
Критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель, сообщили официальные лица в Вашингтоне, говоря анонимно при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации.
Как отмечает издание, Пригожин чувствовал себя комфортно, делясь таким резким упреком в адрес российских военных с Путиным в частной обстановке, что показывает его растущее влияние по мере того, как война Москвы дает сбои.
Заявление Пригожина также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского военного ведомства, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь.
Washington Post ранее сообщала, что человек из окружения российского президента лично столкнулся с Путиным, чтобы привлечь внимание к неэффективному управлению военными действиями, но не назвала имя этого человека.
Washington Post сообщила, что информация была сочтена достаточно важной, чтобы включить ее в ежедневный брифинг разведданных, предоставляемый президенту США Джо Байдену.