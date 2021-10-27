"Операция Геркулес": стало известно, в чем именно WADA обвиняет Украину

Всемирная антидопинговая организация (WADA) выдвинула серьезные обвинения в адрес Национального антидопингового центра (НАДЦ) Украины. Результаты расследования под названием "Операция Геркулес" свидетельствуют о том, что начиная с 2012 года украинских спортсменов заранее уведомляли о сборе допинг-проб, что является нарушением международных стандартов тестирования.

Сообщается, что "Операция Геркулес" была запущена еще в 2019 году. По словам главы департамента расследования WADA Гюнтера Янгера, есть доказательство того, что НАДЦ Украины заранее обзванивал спортсменов и их тренеров, сообщая конкретную дату сдачи анализов в центре тестирований.

"Согласно данным расследования, НАДЦ использовал это практику перед крупными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная сборная по конкретному виду спорта присутствовала в антидопинговом центре в ожидании тестирования", - отметил Янгер.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году НАДЦ предоставил не менее шести проб, которые якобы были взяты в соревновательный период, но на самом деле они были сделаны во внесоревновательный. Янгер отмечет, что это было для того, чтобы помочь спортсменам выполнить норматив по количеству внесоревновательных тестов перед Олимпиадой в Токио

"Образцы были неверно представлены … в целях соответствия минимальному количеству внесоревновательных тестов, которые требовались от спортсмена до посещения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Неспособность правильно зарегистрировать пробу как соревновательную, так и внесоревновательную имеет последствия. Они влияют на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только во время соревнований. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", - добавил Янгер.