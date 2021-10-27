ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Операция Геркулес": стало известно, в чем именно WADA обвиняет Украину

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 17:24
"Операция Геркулес": стало известно, в чем именно WADA обвиняет Украину Фото: глава департамента расследования WADA Гюнтер Янгер (insidethegames biz)
Автор: Артем Горовенко

Всемирная антидопинговая организация (WADA) выдвинула серьезные обвинения в адрес Национального антидопингового центра (НАДЦ) Украины. Результаты расследования под названием "Операция Геркулес" свидетельствуют о том, что начиная с 2012 года украинских спортсменов заранее уведомляли о сборе допинг-проб, что является нарушением международных стандартов тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт WADA.

Сообщается, что "Операция Геркулес" была запущена еще в 2019 году. По словам главы департамента расследования WADA Гюнтера Янгера, есть доказательство того, что НАДЦ Украины заранее обзванивал спортсменов и их тренеров, сообщая конкретную дату сдачи анализов в центре тестирований.

"Согласно данным расследования, НАДЦ использовал это практику перед крупными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная сборная по конкретному виду спорта присутствовала в антидопинговом центре в ожидании тестирования", - отметил Янгер.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году НАДЦ предоставил не менее шести проб, которые якобы были взяты в соревновательный период, но на самом деле они были сделаны во внесоревновательный. Янгер отмечет, что это было для того, чтобы помочь спортсменам выполнить норматив по количеству внесоревновательных тестов перед Олимпиадой в Токио

"Образцы были неверно представлены … в целях соответствия минимальному количеству внесоревновательных тестов, которые требовались от спортсмена до посещения Олимпийских игр 2020 года в Токио. Неспособность правильно зарегистрировать пробу как соревновательную, так и внесоревновательную имеет последствия. Они влияют на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только во время соревнований. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", - добавил Янгер.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за этого скандала руководство Национального антидопингового центра Украины ушло в отставку.

Читайте РБК-Украина в Google News
WADA
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг