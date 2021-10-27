WADA перевірило Україну на наявність допінг-системи в легкій атлетиці. Доказів немає

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) перевірило Україну на можливу наявність допінг-системи в легкій атлетиці. Підозри не підтвердили, але нібито є підстави вважати, що представник Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) був причетний до незаконного обігу еритропоетину (ЕПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WADA .

Повідомляється, що одним з предметів розслідування "Операції Геркулес" була можлива наявність централізованої схеми використання допінгу під заступництвом Федерації легкої атлетики, але відповідні докази знайдені не були.

"Проте потенційні докази незаконного обігу еритропоетину (ЕПО) були виявлені проти одного представника ФЛАУ", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що ця особа заперечує всі звинувачення. Про цей факт "Операція Геркулес" поінформувала Відділ із забезпечення професійної етики легкої атлетики, дане питання продовжать розглядати.