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WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию

Новости » Спорт     22.01.2020 - 22:12
WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Срок действия ограничений не известен

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что течение периода приостановки аккредитации московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

"Этот шаг был предпринят в свете решения Исполнительного комитета от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением WADA манипулирования некоторыми данными, взятыми из Московской лаборатории в январе 2019 года в нарушение условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с официальным запросом на начало рассмотрения иска против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как известно, санкции WADA в отношении российского спорта не затронут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге и не скажутся на участии сборной России по футболу в этом турнире.

Напомним, ранее WADA отстранило Российскую Федерацию от участия в крупных международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года.

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