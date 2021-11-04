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Взяточничество в полиции Кривого Рога: среди задержанных начальник отделения

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Кривой Рог, Четверг 04 ноября 2021 20:58
Взяточничество в полиции Кривого Рога: среди задержанных начальник отделения Фото: полицейские Кривого Рога обложили перевозчиков "данью" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кривом Роге начальника и сотрудников отделения полиции подозревают в коррупции. Государственное бюро расследований установило, что правоохранители ежемесячно требовали "дань" с местных перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Всего задокументировано 11 эпизодов получения взяток полицейскими на общую сумму более 180 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.

Вчера следователи задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов полиции Кривого Рога и двух его сотрудников. Задержание происходило во время получения 40 тысяч гривен очередной взятки.

Правоохранителям грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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ГБР Кривой Рог Днепропетровская область
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