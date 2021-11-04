Взяточничество в полиции Кривого Рога: среди задержанных начальник отделения
Фото: полицейские Кривого Рога обложили перевозчиков "данью" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
В Кривом Роге начальника и сотрудников отделения полиции подозревают в коррупции. Государственное бюро расследований установило, что правоохранители ежемесячно требовали "дань" с местных перевозчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Всего задокументировано 11 эпизодов получения взяток полицейскими на общую сумму более 180 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.
Вчера следователи задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов полиции Кривого Рога и двух его сотрудников. Задержание происходило во время получения 40 тысяч гривен очередной взятки.
Правоохранителям грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет с конфискацией имущества.