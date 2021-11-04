Хабарництво в поліції Кривого Рогу: серед затриманих начальник відділку
Фото: поліцейські Кривого Рогу обклали перевізників "даниною" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У Кривому Розі начальника та співробітників відділку поліції підозрюють у корупції. Державне бюро розслідувань встановило, що правоохоронці щомісяця вимагали "данину" з місцевих перевізників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
"Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тисяч гривень", - розповіли в ДБР.
Вчора слідчі затримали виконувача обов'язки начальника одного з відділів поліції Кривого Рогу та двох його співробітників. Затримання відбувалося під час отримання 40 тисяч гривень чергового хабаря.
Правоохоронцям загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.