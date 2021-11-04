Хабарництво в поліції Кривого Рогу: серед затриманих начальник відділку

У Кривому Розі начальника та співробітників відділку поліції підозрюють у корупції . Державне бюро розслідувань встановило, що правоохоронці щомісяця вимагали "данину" з місцевих перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

"Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тисяч гривень", - розповіли в ДБР.

Вчора слідчі затримали виконувача обов'язки начальника одного з відділів поліції Кривого Рогу та двох його співробітників. Затримання відбувалося під час отримання 40 тисяч гривень чергового хабаря.

Правоохоронцям загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.