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Хабарництво в поліції Кривого Рогу: серед затриманих начальник відділку

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Кривий Ріг, Четвер 04 листопада 2021 20:58
Хабарництво в поліції Кривого Рогу: серед затриманих начальник відділку Фото: поліцейські Кривого Рогу обклали перевізників "даниною" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Кривому Розі начальника та співробітників відділку поліції підозрюють у корупції. Державне бюро розслідувань встановило, що правоохоронці щомісяця вимагали "данину" з місцевих перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Всього задокументовано 11 епізодів отримання хабарів поліцейськими на загальну суму понад 180 тисяч гривень", - розповіли в ДБР.

Вчора слідчі затримали виконувача обов'язки начальника одного з відділів поліції Кривого Рогу та двох його співробітників. Затримання відбувалося під час отримання 40 тисяч гривень чергового хабаря.

Правоохоронцям загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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