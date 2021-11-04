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Вымогали взятки: в Украине разоблачили более десятка полицейских

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Днепропетровская область, Четверг 04 ноября 2021 12:19
Вымогали взятки: в Украине разоблачили более десятка полицейских Фото: 11 полицейских поймали на взятках (Facebook)
Автор: РБК-Украина

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили на регулярном получении взяток 11 поличейских. Они вымогали деньги у водителей и предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора в Facebook.

Неправомерную выгоду получали сотрудники Криворожского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в области. По данным следствия, полицейские, среди которых был исполняющий обязанности начальника одного из отделов, с августа по ноябрь 2021 года систематически получали от граждан деньги. Правоохранителям платили, чтобы те не препятствовали предпринимательской деятельности, транспортным перевозкам смазочно-топливных материалов, металлолома и древесины. Также деньги полицейским давали водители, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, чтобы их не привлекали к ответственности.

Правоохранители установили, что полицейские-нарушители за все время получили взятки на сумму 180 тысяч гривен.

Троих полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения взятки. Один из них получил 20 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности. Остальные двое - по 10 тысяч гривен за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности.

Всем троим нарушителям и еще семи правоохранителям сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: под Днепром разоблачили на взятке полицейских (Офис генерального прокурора)

Напомним, в Харькове полицейские заставили мужчину, который приехал из России, взять кредит, чтобы заплатить им взятку.

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Днепропетровская область
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