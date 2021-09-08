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Хабар в Льотній академії НАУ. СБУ вручила фігуранту нову підозру

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Середа 08 вересня 2021 15:43
Хабар в Льотній академії НАУ. СБУ вручила фігуранту нову підозру Фото: СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України вручила нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ). Чоловіка звинувачують у хабарництві у 20 тисяч доларів, йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Чоловік має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть бувши підозрюваним СБУ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією силового відомства, нову підозру фігуранту вручали "в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я".

Крім того, СБУ оприлюднила відео доказів злочину.

Зокрема, на кадрах зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду, водночас на записах видно як:

  • начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів;
  • фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;
  • сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів;
  • начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

Нагадаємо, на минулому тижні СБУ вже вручала посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

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