ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ задержала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии НАУ

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 13:00
СБУ задержала на взятке в 20 тысяч долларов начальника Летной академии НАУ Фото: СБУ разоблачила на взятке начальника Летной академии НАУ (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) и посредника - начальника Летного училища при этом же университете - на взятке в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал сбежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также руководителя летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Чиновников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия по местам работы и проживания злоумышленников.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрана соответствующая мера пресечения.

Отметим, что с 10 марта 2021 года начальником летной академии НАУ является Олесандр Чумак.

Фото: начальника летной академии НАУ разоблачили на взятке (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины НАУ
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин