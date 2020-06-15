Взятка Холодницкому: суд изберет меру второму фигуранту дела утром

Фото: ВАКС (lexinform)

Суд отправился в совещательную комнату до 9:30 утра

Избрание меры пресечения для первого заместителя начальника налоговой Киева Николая Ильяшенко Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжит в понедельник, 15 июня. Ильяшенко является вторым фигурантом дела о взятке председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд заслушал доводы стороны обвинения и стороны защиты. Обвинение просит взять Ильяшенко под стражу и установить денежный залог. Сторона защиты взамен просит суд не устанавливать никакой меры пресечения, поскольку не считает обоснованными подозрения и заявляет, что доказательств против Ильяшенко недостаточно.

Размер залога в сумме 100 миллионов долларов, которые просит обвинение, адвокаты считают несправедливым.

Однако, в связи с резонансностью дела, защита обещает полное содействие работе следствия и просит выбрать сумму залога, которая соответствует имущественному положению семьи Ильяшенко, что указано в его декларации о доходах. Адвокаты обратились к суду с просьбой рассмотреть такую меру пресечения, как домашний арест, и пообещали, что их клиент в этом случае будет приходить на все допросы и судебные заседания по этому делу и готов носить электронный браслет.

Суд отправился в совещательную комнату для принятия решения. Продолжение заседания объявлено в понедельник, 15 июня, в 9:30.

Фото: заседание ВАКС (скриншот)

Отметим, что 12 июня правоохранители задержали трех человек на взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это рекордная в истории Украины взятка в 6 млн долларов.

По данным следствия, деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Николая Азарова - Николай Злочевский. Речь идет об эпизоде, в котором Злочевский содействие в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк".

Напомним, ранее в воскресенье, 14 июня, ВАКС арестовал по делу о рекордной взятке директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича.

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Автор: Виталия Мазур