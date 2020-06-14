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Взятка Холодницкому: первого фигуранта взяли под стражу и назначили залог

Новости » Политика     14.06.2020 - 16:05
Взятка Холодницкому: первого фигуранта взяли под стражу и назначили залог
Фото: Назар Холодницкий и Артем Сытник (РБК-Украина)

Суд арестовал юриста Burisma Андрея Кича и назначил более 40 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд арестовал директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кича. Он является фигурантом дела о рекордной в истории Украины взятке, которая предназначалась руководителю САП Назару Холодницкому.

Соответствующее решение было принято на заседании суда 14 июня.

В частности, следственная судья постановила частично удовлетворить ходатайство прокурора об избрании Кичу меры пресечения.

"Применить к подозреваемому Кичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с дня фактического задержания, то есть до 10 августа 2020. Определить залог 40 млн 358 тысяч 400 гривен", - зачитала решение судья.

В случае выхода под залог Кич будет обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

Напомним, ранее сообщалось о задержании трех человек по делу о рекордной взятке в 6 млн долларов руководству НАБУ и САП.

По данным следствия, деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр Николай Злочевский; подозрение также объявлено первому замначальника налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины взяткаНиколай ЗлочевскийНазар Холодницкий
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