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Хабар Холодницькому: суд обере запобіжний захід другому фігуранту справи зранку

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 00:03
Хабар Холодницькому: суд обере запобіжний захід другому фігуранту справи зранку
Фото: ВАКС (lexinform)

Суд відправився до нарадчої кімнати до 9:30 ранку

Обрання запобіжного заходу для першого заступника начальника податкової Києва Миколи Ільяшенка Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить у понеділок, 15 червня. Він є другим фігурантом справи про хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Суд заслухав аргументи сторони обвинувачення та сторони захисту. Обвинувачення просить взяти Ільяшенка під варту та встановити грошову заставу. Сторона захисту натомість просить суд не встановлювати жодного запобіжного заходу, оскільки не вважає обґрунтованою підозру та заявляє, що доказів проти Ільяшенка недостатньо.

Також розмір застави у сумі 100 мільйонів доларів, якого просить обвинувачення, адвокати вважають несправедливим.

Проте, зважаючи на резонансність справи, захист обіцяє повне сприяння роботі слідства та просить обрати суму застави, яка відповідає майновому стану родини Ільяшенка, що зазначено у його декларації про доходи. Адвокати звернулися до суду із проханням розглянути такий запобіжний захід, як домашній арешт, та пообіцяли, що їх клієнт у цьому випадку буде приходити на усі допити та судові засідання по цій справі і готовий носити електронний браслет.

Суд відправився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Продовження засідання оголошено на понеділок, 15 червня, о 9:30.

Хабар Холодницькому: суд обере запобіжний захід другому фігуранту справи зранку

Фото: засідання ВАКС (скріншот)

Зазначимо, що правоохоронці 12 червня затримали тьрох осіб на хабарі керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це рекордний в історії України хабар - 6 млн доларів.

За даними слідства, гроші пропонувалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр уряду Миколи Азарова - Микола Злочевський. Йдеться про епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Нагадаємо, раніше у неділю, 14 червня, ВАКС заарештував у справі про рекордний хабар директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кіча.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України НАБУвзяткаСАП
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