Взятка за выезд на оккупированную территорию. В Запорожье чиновники организовали схему

В мае Совет обороны Запорожской области утвердил порядок для выезда на временно оккупированную территорию региона. Для этого необходимо подать соответствующую заявку, после чего формируются списки.

Чиновники Запорожской областной военной администрации, городского совета и правоохранители решили нажиться и организовали схему. Они брали плату за быстрое рассмотрение заявок.

Коррупционеры специально делали ошибки при оформлении документов или затягивали время, а потом предлагали заплатить. Была разработана целая система взяток, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.

За одну машину чиновники требовали до 800 долларов. За день участники схемы получали до 2 млн гривен.

Для получения средств привлекали посредников. Именно во время получения "платы" в размере 1400 долларов был задержан один из них.

ГБР провело более 20 обысков в Запорожской ОВА, горсовете и правоохранительных органах. Изъяли черновые записи, документа и средства.

Фото: запорожские чиновники брали взятки за выезд на оккупированную территорию (dbr.gov.ua)