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Мошенники "продавали" за 220 000 долларов топ-должность в Нацполиции. Их будут судить

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Киевская область, Суббота 13 августа 2022 12:30
Мошенники "продавали" за 220 000 долларов топ-должность в Нацполиции. Их будут судить Фото: в Киевской области мошенники "продавали" за 220 000 долларов топ-должность в Нацполиции (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Два человека в Киевской области "торговали" топ-должностью в Нацполиции за 220 тысяч долларов. Теперь они предстанут перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило расследование, двое человек за 220 тысяч долларов пообещали гражданину "решить вопрос" о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

По данным ведомства, один из них представлялся лицом, которое в ближайшее время будет "назначено" на должность министра внутренних дел и сможет "решать" любые кадровые вопросы.

Правоохранители задержали их при передаче первой части денежных средств в сумме 120 долларов.

Дело открыто по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Напомним, ранее правоохранители разоблачили мужчину, который представлялся двоюродным братом главы МВД. Он уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя в силовой структуре за 60 тысяч долларов.

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