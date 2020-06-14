Хабар Холодницькому: першого фігуранта взяли під варту і призначили заставу

Фото: Назар Холодницький і Артем Ситник (РБК-Україна)

Суд заарештував юриста Burisma Андрія Кіча та призначив понад 40 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд заарештував директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кіча. Він є фігурантом справи про рекордний в історії України хабар, який призначалася керівнику САП Назару Холодницькому.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду 14 червня.

Зокрема, слідча суддя постановила частково задовольнити клопотання прокурора про обрання Кічу запобіжного заходу.

"Застосувати до підозрюваного Кіча запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання, тобто до 10 серпня 2020. Визначити заставу 40 млн 358 тисяч 400 гривень", - зачитала рішення суддя.

У разі виходу під заставу Кіч буде зобов'язаний прибувати за першою вимогою до суду або до прокурора, не відлучатися з Києва, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами та носити електронний браслет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання трьох осіб у справі про рекордний хабар в 6 млн доларів керівництву НАБУ і САП.

За даними слідства, гроші пропонувалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр Микола Злочевський; підозру також оголошено першому заступнику начальника податкової Києва Миколі Ілляшенку.

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Автор: РБК-Україна