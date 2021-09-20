С взятием границы и огнем по противнику: во Львове прошли военные учения
Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (flickr.com/ministryofdefenceua)
Во Львове в течение недели проходили батальонные тактические учения JMTG-U. Вместе с 24 отдельным штурмовым батальоном 53 бригады ВСУ военные отрабатывали боевые задачи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного отряда.
В рамках учений JMTG-U военные отрабатывали разные боевые задачи:
- осуществление марша в составе пограничных застав;
- ведение разведки;
- занятие района расположения;
- организация охраны и обороны района расположения;
- организация контрольных мероприятий;
- организации режимных мероприятий;
- организации охраны госграницы страны;
- ведение огня по противнику.
Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (facebook.com/Izmpz)
Отныне, комендатура Измаильского отряда планирует принять участие в международных военных учениях Rapid Trident-2021, которые стартовали сегодня.
Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (facebook.com/Izmpz)