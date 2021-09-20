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С взятием границы и огнем по противнику: во Львове прошли военные учения

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Львов, Понедельник 20 сентября 2021 19:45
С взятием границы и огнем по противнику: во Львове прошли военные учения Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове в течение недели проходили батальонные тактические учения JMTG-U. Вместе с 24 отдельным штурмовым батальоном 53 бригады ВСУ военные отрабатывали боевые задачи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Измаильского пограничного отряда.

В рамках учений JMTG-U военные отрабатывали разные боевые задачи:

  • осуществление марша в составе пограничных застав;
  • ведение разведки;
  • занятие района расположения;
  • организация охраны и обороны района расположения;
  • организация контрольных мероприятий;
  • организации режимных мероприятий;
  • организации охраны госграницы страны;
  • ведение огня по противнику.
Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (facebook.com/Izmpz)

Отныне, комендатура Измаильского отряда планирует принять участие в международных военных учениях Rapid Trident-2021, которые стартовали сегодня.

Фото: во Львове завершились военные учения JMTG-U (facebook.com/Izmpz)
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Львов Военные учения
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