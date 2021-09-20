З взяттям кордону та вогнем по противнику: у Львові пройшли військові навчання
Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (flickr.com/ministryofdefenceua)
У Львові протягом тижня проходили батальйонні тактичні навчання JMTG-U. Разом з 24 окремим штурмовим батальйоном 53 бригади ЗСУ військові відпрацьовували бойові задачі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону.
В рамках навчання JMTG-U військові відпрацьовували різні бойові задачі:
- здійснення маршу у складі прикордонних застав;
- ведення розвідки;
- зайняття району розташування;
- організація охорони й оборони району розташування;
- організація контрольних заходів;
- організації режимних заходів;
- організації охорони держкордону країни;
- ведення вогню по противнику.
Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (facebook.com/Izmpz)
Відтепер, комендатура Ізмаїльського загону планує взяти участь в міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2021, які стартували сьогодні.
Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (facebook.com/Izmpz)