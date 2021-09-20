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З взяттям кордону та вогнем по противнику: у Львові пройшли військові навчання

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Львів, Понеділок 20 вересня 2021 19:45
З взяттям кордону та вогнем по противнику: у Львові пройшли військові навчання Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові протягом тижня проходили батальйонні тактичні навчання JMTG-U. Разом з 24 окремим штурмовим батальйоном 53 бригади ЗСУ військові відпрацьовували бойові задачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону.

В рамках навчання JMTG-U військові відпрацьовували різні бойові задачі:

  • здійснення маршу у складі прикордонних застав;
  • ведення розвідки;
  • зайняття району розташування;
  • організація охорони й оборони району розташування;
  • організація контрольних заходів;
  • організації режимних заходів;
  • організації охорони держкордону країни;
  • ведення вогню по противнику.
Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (facebook.com/Izmpz)

Відтепер, комендатура Ізмаїльського загону планує взяти участь в міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2021, які стартували сьогодні.

Фото: у Львові завершились військові навчання JMTG-U (facebook.com/Izmpz)
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Львів Військові навчання
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