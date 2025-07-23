Взяти кредит буде простіше: українські банки пом'якшать умови для населення

У ІІІ кварталі 2025 року українські банкіри очікують зростання попиту населення як на іпотеку, так і на споживчі кредити. Банки планують і далі пом’якшувати кредитні стандарти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (ІІІ квартал 2025 року).

За даними опитування у ІІ кварталі попит населення зріс як на іпотеку, так і на споживчі позики. Фактором зростання попиту на споживчі кредити респонденти назвали кращі споживчі настрої.

А зростання заощаджень домогосподарств та доступ до кредитів від інших банків, за оцінками опитаних фінустанов, знижували попит на споживчі позики.

Попит на іпотеку, на думку низки банків, підживлювався оптимістичними перспективами ринку нерухомості та ліпшими споживчими настроями. Окремі великі фінустанови відзначили те, що конкуренції з боку інших банків не було, що підвищувало попит населення на їхні іпотечні продукти.

Умови кредитування

У квітні - червні 2025 року банки і далі пом’якшували кредитні стандарти як для іпотеки, так і для споживчих позик. Така тенденція тривала вже п’ять кварталів поспіль.

Як і в попередньому опитуванні, на пом’якшення стандартів споживчих позик впливала активна конкуренція між банками та небанківськими фінустановами. Ліпші перспективи ринку нерухомості сприяли пом’якшенню стандартів для іпотеки.



Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 16 червня до 7 липня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.