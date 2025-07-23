Взять кредит будет проще: украинские банки смягчат условия для населения

В ІІІ квартале 2025 года украинские банкиры ожидают роста спроса населения как на ипотеку, так и на потребительские кредиты. Банки планируют и дальше смягчать кредитные стандарты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (ІІІ квартал 2025 года).

По данным опроса во II квартале спрос населения вырос как на ипотеку, так и на потребительские займы. Фактором роста спроса на потребительские кредиты респонденты назвали лучшие потребительские настроения.

А рост сбережений домохозяйств и доступ к кредитам от других банков, по оценкам опрошенных финучреждений, снижали спрос на потребительские займы.

Спрос на ипотеку, по мнению ряда банков, подпитывался оптимистичными перспективами рынка недвижимости и лучшими потребительскими настроениями. Отдельные крупные финучреждения отметили то, что конкуренции со стороны других банков не было, что повышало спрос населения на их ипотечные продукты.

Условия кредитования

В апреле - июне 2025 года банки и дальше смягчали кредитные стандарты как для ипотеки, так и для потребительских займов. Такая тенденция продолжалась уже пять кварталов подряд.

Как и в предыдущем опросе, на смягчение стандартов потребительских займов влияла активная конкуренция между банками и небанковскими финучреждениями. Лучшие перспективы рынка недвижимости способствовали смягчению стандартов для ипотеки.



Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 июня по 7 июля 2025 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.