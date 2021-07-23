Взяли таблетки у людей в масках: дети нелегальных мигрантов доставлены в Литве в реанимацию

Инцидент произошел после того, как группа нелегалов была задержана литовскими пограничниками. По предварительным данным, это 11 граждан Ирака и 4 чеченцы. После чего они были отправлены на погранзаставу.

"Всех иностранцев доставили на заставу. На заставе взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не могли общаться. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в реанимацию",- говорится в сообщении.

Сейчас состояние детей оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Однако родители несовершеннолетних сообщили, что им также дали одну таблетку "на будущее", которую мигранты передали врачам для установления ее содержания.