Взяли таблетки від людей в масках: діти нелегальних мігрантів доставлені в Литві в реанімацію

Інцидент стався після того, як група нелегалів була затримана литовськими прикордонниками. За попередніми даними, це 11 громадян Іраку та 4 чеченці. Після чого вони були відправлені на погранзаставу.

"Всіх іноземців доставили на заставу. На заставі дорослі мігранти повідомили, що їх діти погано себе почувають. Діти були млявими, не могли спілкуватися. Прикордонники викликали швидку. Лікарі відвезли дітей до реанімації", - йдеться у повідомленні.

Наразі стан дітей оцінюється як стабільний, їх життю нічого не загрожує.

Однак батьки неповнолітніх повідомили, що їм також дали одну таблетку "на майбутнє", яку мігранти передали лікарям для встановлення її вмісту.