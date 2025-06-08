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Взяли в полон 11 росіян на Авдіївському напрямку. Історія сапера з позивним "Кощій"

Фото: сапер з позивним "Кощій" (кадр відео ОСУВ "Хортиця")
Автор: Дмитро Левицький

Українські сапери за декілька днів на Авдіївському напрямку взяли у полон 11 російських військових. Один з таких випадків стався, коли група саперів мінувала залізничний перехід.

Про це розповів сапер з позивним "Кощій", повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Як розповів "Кощій", сапери - це невидима сила, адже вони працюють потайки, щоб ворог їх не помітив.

"На моїй практиці, я зі своїми хлопцями взяли на Авдіївському напрямку 11 полонених. Не одночасно. Один день - один, два, три. Ми спочатку йшли заміновувати позицію. Нас попросили замінувати перехід через залізницю, щоб ворог не підходив до позицій. Був сірий час, зима. І ми помітили попереду нас два об'єкти, які рухалися в нашу сторону", - говорить боєць.

За його словами, він з побратимами присіли біля посадки та дочекалися ворога.

"У мене була зимова форма, яку я сам собі купив, і вона схожа на російську. І трофейний автомат. Я присів під посадку, і прямо за два метри з "нори" вилазить до мене орк. Дивиться на мене, а я кажу йому: "Привіт!". І він мені: "Привіт!". Розвертається і далі робить свою справу. А я йому у спину "Добрий день, хлопчик, ми вже вдома". І тоді він каже: "А ви, що - х*хли?", - згадує "Кощій".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про "Рейнджерів" ССО, які не дали ворожій групі підійти до кордону з Сумською областю. Відео бою - у матеріалі за посиланням.

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