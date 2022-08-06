Взял в руки снаряд, а он сдетонировал. В Чугуеве госпитализировали подростка

В Чугуевской общине 16-летний подросток нашел вражеский снаряд и взял его в руки. Боеприпас сдетонировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"В Чугуевском обществе 16-летний парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Молодого человека госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении.

Власти призывают ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, особенно в местах недавних обстрелов.

Если вы нашли предмет, похожий на боеприпас, срочно звоните в службу спасения по номеру 101 или в полицию - 102.